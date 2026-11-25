Кристиан Шевченко / facebook.com/basingstoketownfc

Реклама

Кристиан Шевченко, сын легендарного форварда и действующего президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Шевченко, перешел в английский "Бейзингсток Таун".

О подписании контракта с 20-летним вингером сообщается в Instagram клубе из 7-го дивизиона чемпионата Англии. Детали сотрудничества не разглашаются.

Реклама

Сейчас "Бейзингсток Таун" занимает 12-е место в седьмом по статусу дивизионе чемпионата Англии. Это полупрофессиональный уровень.

Реклама

Украинец уже успел сыграть несколько матчей за свою команду и забить голы в ворота "Генворт Виллы" (1:1) и "Чиппингем Таун" (2:1).

Сын Андрея Шевченко начинал карьеру в академии "Челси", после чего находился в структурах "Тоттенхэма" и "Уотфорда". С последним футболист подписал профессиональный контракт, но в команде не задержался и стал свободным агентом.

В начале октября сообщалось, что он перешел в "Шолинг" из седьмой английской лиги, однако теперь будет выступать за другую команду на этом же уровне.

В 2024 году Кристиан получил украинский паспорт и был вызван в юношескую сборную Украины (U-19), после чего ездил в составе "сине-желтых" на молодежный чемпионат мира (U-20).

Реклама

Всего на молодежном уровне в составе сборных Украины U-19 и U-20 он провел 15 матчей, не забив ни одного гола.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" раздавил "Фенербахче" в Юношеской лиге УЕФА.

Новости партнеров