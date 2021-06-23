Сын футболиста сборной Украины в пух и прах раскритиковал отца за его выступление на Евро-2020: смешное видео

Сын футболиста сборной Украины в пух и прах раскритиковал отца за его выступление на Евро-2020: смешное видео

Досталось "на орехи" по полной.

Неудачное выступление сборной Украины на групповой стадии финальной части Чемпионата Европы-2020 не проходит даром.

В частности, критикуют футболистов "сине-желтых" даже родные сыновья. Так, сын полузащитника украинской команды Марлоса Бернардо остался очень недоволен выступлением коллектива Андрея Шевченко и своего отца.

Курьезное видео попало в эфир программы "Евроформат", где журналист попросил ребенка поделиться своими впечатлениями. Интересно, что Бернардо отозвался положительно только об атмосфере на стадионе.

Смотрите этот забавный момент, начиная с 11 минуты.

Отметим, сборная Украины завершила групповой этап на третьем месте, имея в своем активе три зачетных балла.

"Сине-желтые" проиграли Нидерландам (2:3) и Австрии (0:1), а также победили Северную Македонию (2:1);

Марлос принял участие в матче с "Оранье", когда заменил на 13 минуте травмированного Александра Зубкова и в дуэли против австрийцев, когда на 68 минуте заменил Николая Шапаренко. Результативными действиями Марлос на этом Евро не отмечался.

Добавим, что команда Шевченко все еще имеет шанс пробиться в 1/8 финала турнира, как одна из лучших сборных, которая заняла третью позицию. Для этого нужно, чтобы в группе Е сборная Швеции не проиграла Польше, или поражение Испании в матче со Словакией, или победа испанцев над словаками с разницей в два мяча и больше. В группе F сборная Португалии должна разгромно проиграть Франции, а Германия не должна уступить Венгрии. Также сборная Украины может выйти в плей-офф континентального первенства, если немецкая сборная проиграет Венгрии, но с разницей в три мяча или больше.

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