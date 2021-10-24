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Сын Холифилда безжалостно "вырубил" соперника во втором раунде: рефери вызвал на ринг врачей (видео)

Сын Холифилда безжалостно "вырубил" соперника во втором раунде: рефери вызвал на ринг врачей (видео)

twitter.com/trboxing

Эван Холифилд продолжает идти по стопам легендарного отца.

Эван Холифилд, сын бывшего чемпиона мира в тяжелом и супертяжелом весе Эвандера Холифилда, одержал эффектную победу в андеркарде противостояния Джамел Херринг - Шакур Стивенсон во время вечера бокса в Атланте (США).

Жертвой Холифилда-младшего стал Чарльз Стэнфорд. Эван с первых секунд набросился на соперника и довольно быстро завершил поединок в свою пользу. Во втором раунде сын Холифилда "подкосил" оппонента левым хуком, а потом еще мощно добавил с правой - Стэнфорд рухнул на канвас.

Рефери в ринге даже не стал отсчитывать до 10, а просто вызвал Стэнфорду врачей. Таким образом, Холифилд-младший выиграл бой нокаутом.

  • Для Эвана это уже восьмая победа на профессиональном ринге (шесть - нокаутом).
  • Стэнфорд потерпел четвертое поражение в карьере. Также на его счету шесть побед.

Ранее ТСН Проспорт писал, что во время этого же вечера бокса внук Мухаммеда Али брутально нокаутировал соперника в своем втором бою на профиринге.

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