Сын легендарного тренера "Динамо" встал на защиту Украины от российских захватчиков (фото)

Олег Базилевич-младший, сын выдающегося украинского футболиста и тренера Олега Базилевича, защищает родину от оккупантов.
Потомок легендарного тренера киевского "Динамо" с оружием в руках защищает Украину во время полномасштабной войны, которую развязала Российская Федерация.
Соответствующее фото с собратьями Базилевич-младший опубликовал на своей странице в Faceboоk.
Отметим, что Базилевич-младший не пошел по стопам отца в футбол, а стал ученым, сценаристом, артистом и писателем.
Ранее сообщалось, что легендарный обладатель "Золотого мяча" Игорь Беланов защищает Украину в войне с российскими захватчиками.
Также с оружием отправился на фронт бывший футболист клубов УПЛ Александр Сытник.
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