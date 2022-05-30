Сын легендарного тренера "Динамо" встал на защиту Украины от российских захватчиков (фото)

Сын легендарного тренера "Динамо" встал на защиту Украины от российских захватчиков (фото)

Олег Базилевич-младший, сын выдающегося украинского футболиста и тренера Олега Базилевича, защищает родину от оккупантов.

Потомок легендарного тренера киевского "Динамо" с оружием в руках защищает Украину во время полномасштабной войны, которую развязала Российская Федерация.

Соответствующее фото с собратьями Базилевич-младший опубликовал на своей странице в Faceboоk.

facebook.com/oleg.bazylewicz

Отметим, что Базилевич-младший не пошел по стопам отца в футбол, а стал ученым, сценаристом, артистом и писателем.

Ранее сообщалось, что легендарный обладатель "Золотого мяча" Игорь Беланов защищает Украину в войне с российскими захватчиками.

Также с оружием отправился на фронт бывший футболист клубов УПЛ Александр Сытник.

Читайте также:

Российские оккупанты убили украинского пилота-дрифтера под Черниговом

На войне с оккупантами погибли два чемпиона Украины по кикбоксингу

С начала полномасштабного российского вторжения погибли более 50 украинских спортсменов