Сын Роналду дебютировал за юношескую сборную Португалии – отец отреагировал

Криштиану Роналду-младший / © instagram.com/cristiano

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Сын звездного форварда саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду, Криштиану-младший, дебютировал за сборную Португалии в возрасте до 15 лет.

14-летний нападающий вышел на поле в матче, в котором португальская команда одержала победу над сверстниками из Японии со счетом 4:1.

Роналду-младший появился на поле на 54-й минуте поединка при счете 3:0 в пользу португальцев.

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У себя в Instagram пятикратный обладатель "Золотого мяча" отреагировал на дебют сына за национальную команду.

"Поздравляю с дебютом за сборную Португалии, сынок. Очень горжусь тобой", – написал Роналду, опубликовав фото с матча Криштиану-младшего.

Ранее сообщалось, что Роналду попал в рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов в истории.