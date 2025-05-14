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Сын Роналду дебютировал за юношескую сборную Португалии – отец отреагировал
Криштиану-младший впервые сыграл за сборную Португалии U-15.
Сын звездного форварда саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду, Криштиану-младший, дебютировал за сборную Португалии в возрасте до 15 лет.
14-летний нападающий вышел на поле в матче, в котором португальская команда одержала победу над сверстниками из Японии со счетом 4:1.
Роналду-младший появился на поле на 54-й минуте поединка при счете 3:0 в пользу португальцев.
У себя в Instagram пятикратный обладатель "Золотого мяча" отреагировал на дебют сына за национальную команду.
"Поздравляю с дебютом за сборную Португалии, сынок. Очень горжусь тобой", – написал Роналду, опубликовав фото с матча Криштиану-младшего.
Ранее сообщалось, что Роналду попал в рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов в истории.