Сын Роналду оформил первый дубль и помог юношеской сборной Португалии завоевать трофей (видео)

Криштиану Роналду-младший / x.com/SVargasOK

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Сын звездного форварда саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду, Криштиану-младший, оформил первый дубль за сборную Португалии в возрасте до 15 лет.

Произошло это в финале международного турнира имени Влатко Марковича против сверстников из Хорватии.

14-летний нападающий вышел в стартовом составе португальской сборной и уже на 13-й минуте открыл счет в матче, нанеся мощный удар левой ногой под перекладину.

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Роналду-младший отпраздновал гол в фирменном стиле своего отца – развел руки в сторону после прыжка и прокричал "Siuuu!".

На этом он не остановился и на 43-й минуте оформил дубль, головой замкнув прострел с правого фланга.

Благодаря дублю Криштиану-младшего португальцы обыграли хорватов со счетом 3:2 и одержали победу на престижном юношеском турнире.

Это первые голы Роналду-младшего за юношескую сборную Португалии. Ранее он дебютировал в ее составе в поединке с Японией.

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"Поздравляю с дебютом за сборную Португалии, сынок. Очень горжусь тобой", – написал Роналду на своей странице в Instagram после первого матча сына за юношескую национальную команду.

Ранее сообщалось, что Роналду попал в рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов в истории.