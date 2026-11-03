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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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Сын Роналду получил дебютный вызов в сборную Португалии U-17

Ранее Криштиану-младший играл за Португалию U-15 и U-16.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Криштиану Роналду-младший

Криштиану Роналду-младший / © instagram.com/cristiano

Сын легендарного форварда саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду, Криштиану-младший, получил дебютный вызов в сборную Португалии U-17.

Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

16-летний сын пятикратного обладателя "Золотого мяча" попал в заявку из 23 игроков, которые примут участие в матчах квалификации на Евро-2027.

Впереди Португалию U-17 ждут три матча отбора на чемпионат Европы. 11 ноября команда сыграет против Андорры U-17, 14 ноября — против Болгарии U-17, 17 ноября — против Сербии U-17.

Криштиану-младший сейчас выступает за "Аль-Наср" U-17. Ранее он воспитывался в академиях "Ювентуса" и "Манчестер Юнайтед".

На счету игрока уже есть выступления за Португалию U-15 и U-16, где он суммарно провел 13 матчей и забил пять голов.

Ранее сообщалось, что Роналду официально дисквалифицировали после скандала в сборной Португалии.

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