Сын Роналду получил дебютный вызов в сборную Португалии U-17

Криштиану Роналду-младший / © instagram.com/cristiano

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Сын легендарного форварда саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду, Криштиану-младший, получил дебютный вызов в сборную Португалии U-17.

Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

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16-летний сын пятикратного обладателя "Золотого мяча" попал в заявку из 23 игроков, которые примут участие в матчах квалификации на Евро-2027.

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Впереди Португалию U-17 ждут три матча отбора на чемпионат Европы. 11 ноября команда сыграет против Андорры U-17, 14 ноября — против Болгарии U-17, 17 ноября — против Сербии U-17.

Криштиану-младший сейчас выступает за "Аль-Наср" U-17. Ранее он воспитывался в академиях "Ювентуса" и "Манчестер Юнайтед".

На счету игрока уже есть выступления за Португалию U-15 и U-16, где он суммарно провел 13 матчей и забил пять голов.

Ранее сообщалось, что Роналду официально дисквалифицировали после скандала в сборной Португалии.

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