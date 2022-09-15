Сын российского бизнесмена сядет за руль "Феррари" на Гран-при США: как ему удалось обойти санкции

После полномасштабного вторжения России в Украину Формула-1 расторгла контракт на проведение Гран-при на территории страны-оккупанта. Также РФ лишили права транслировать гонку, а команда "Хаас" выгнала российского пилота Никиту Мазепина.

Однако несмотря на введенные санкции, тестовый пилот "Феррари" Роберт Шварцман, чей отец владеет бизнесом в РФ, сможет выступить в первой практике Гран-при США в Остине. Об этом сообщил официальный сайт Скудерии.

Дело в том, что Шварцман родился в Тель-Авиве, поэтому имеет израильское гражданство. Всю свою карьеру он выступал под российским флагом, но после того, как РФ развязала широкомасштабную войну против Украины, пилот сменил его на израильскую лицензию, что позволит ему дебютировать в тренировочной сессии "Королевы автоспорта" на Гран-при США.

Напомним, ранее глава Формулы-1 Стефано Доменикали категорически исключил проведение гонок в России.

Читайте также:

Скандал в Формуле-1: команда объявила 21-летнего австралийца новым пилотом, но он опроверг это заявление

Поддерживающий Украину четырехкратный чемпион "Формулы-1" объявил о завершении карьеры

Экс-бсоса Формулы-1, который был готов "схватить пулю" за Путина, обвинили в мошенничестве: сумма поражает