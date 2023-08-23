Сын Суркиса – уже основной голкипер "Динамо" U-19: ноль пропущенных в 4 турах, имеет место в сборной Украины U-17

Вячеслав – далеко не новая личность в украинском инфопространстве. Внимание к нему было приковано не только потому, что сын экс-президента УАФ (тогда ФФУ) играет в футбол, а также потому, что он – хорошо играет в футбол.

"В первую команду "Динамо"? Еще нескоро, мне только 15 лет. Буду постепенно работать над собой, а в будущем, если появится шанс, то нужно будет им воспользоваться", – слова совсем юного голкипера Вячеслава Суркиса летом 2021-го.

Сегодня уже 17-летний сын Григория Суркиса и племянник президента киевлян Игоря Суркиса значительно приблизился к своей цели – закрепился в составе команды U-19 на старте сезона 2023/24.

Вячеслав вырос не только в прямом смысле (по данным сайта УПЛ, до 1,91 метра) – он начал принимать новые вызовы.

О целеустремленности вратаря его отец говорил еще раньше, параллельно давая советы:

"Без изнурительной работы он не сможет конкурировать в команде. Об этом ему постоянно говорим я и его дядя. Все родители хотят для своего сына или дочери счастья в их выборе. Весь вопрос в том, насколько они свой выбор подтверждают трудом и работоспособностью, а не просто желанием фиксировать – я так хочу.

Рассказываем, какой путь с тех пор прошел Вячеслав, насколько закономерен его статус в коллективе U-19 и чего следует ожидать в будущем.

Вячеслав выделялся в ДЮФЛУ, а в прошлом сезоне впервые вышел на уровень U-19 – в аренде в "Заре" со своим тренером

Вячеслав – далеко не новая личность в украинском инфопространстве. Внимание к нему было приковано не только потому, что сын экс-президента УАФ (тогда ФФУ) играет в футбол, а также потому, что он – хорошо играет в футбол.

Самое яркое достижение – приз за лучшего голкипера сезона на уровне элит-лиги ДЮФЛУ U-15. Тогда киевляне выиграли турнир, а Вячеслав был героем последних стадий – выиграл серии пенальти в полуфинале (трижды парировал удары "Шахтера") и в финале.

Анатолий Демьяненко и Вячеслав Суркис / Фото: ФК Динамо Киев

Сюда же отнесем выступление за "Динамо" U-16 в 2022 году в Испании на товарищеском турнире с необычным форматом (с серией послематчевых ударов при любом результате). В игре с "Барселоной" снова феерил – отразил два пенальти (один из них – от сына Патрика Клюйверта) и вместе с командой завоевал трофей, которым потом похвастался в соцсетях с подписью "Это для тебя, родная Украина".

То есть Вячеслав давно покинул категорию рядовых голкиперов детского футбола, а прошлым летом вообще отправился в аренду в "Зарю" U-19 в 16-летнем возрасте.

Суркис пришел к "своему" тренеру – луганцев в кампании 2022/23 возглавлял Алексей Дроценко, который был в структуре "Динамо" с 2006-го и выигрывал тот же чемпионат ДЮФЛУ U-15 в 2021-м.

По статистике этот период в "Заре" не показался крайне успешным – 19 матчей, 38 пропущенных голов (11 из которых – от "Динамо" в 2 встречах), только 3 сухих игры и 8-е итоговое место в турнирной таблице.

Однако стоит акцентировать внимание на 2 важных момента. Первый – вышеупомянутый возраст Вячеслава, второй – игра всей команды, ведь защита "Зари" была не слишком надежной. Из всех пропущенных голов вину на Суркиса-младшего можно перебросить максимум в 2-3 эпизодах.

Среди минусов – игра на выходах. Он часто и уверенно выбегает на мяч, но не всегда их достает.

Вячеслав стал основным в сборной Украины U-17, а летом получил новый шанс в "Динамо"

Что касается плюсов, это хорошая игра на линии, понимание игровых ситуаций при выходах 1 на 1 и, конечно, пенальти. В этом компоненте Вячеслав учится у легенд:

"Примером для меня всегда был Александр Шовковский. Я считаю его лучшим вратарем в истории украинского футбола. Даже смотрел, как он действовал при пенальти".

С шот-спопингом все было в порядке – "Заря" регулярно давала соперникам много бить (по 5.73 удара в среднем за игру), а Суркис-младший имел неплохие цифры (по 3.8 сейвы за игру).

Как результат – он получил вызов в лагерь юношеской сборной Украины U-17, а главный тренер Юрий Мороз (тоже бывший работник динамовской структуры) сделал его основным в 3 из 6 матчей квалификации Евро-2023.

Вячеслав Суркис / Фото: ФК Динамо Киев

В первом раунде он стоял дважды против Азербайджана (5:2) и Лихтенштейна (7:0). Элит-раунд начинал запасным – украинцы победили Кипр (4:2) и уступили Ирландии (0:3). Динамовец вышел на заключительную игру с Италией, но снова поражение 0:3 и потеря путевки на турнир.

Следующий сбор – в октябре в новом отборе (соперники – Германия, Финляндия, Лихтенштейн), а Вячеславу почти наверняка снова найдется место.

Не зря же его привлекали к тренировкам взрослой команды "Динамо" в межсезонье, когда отсутствовали Георгий Бущан и Руслан Нещерет, и теперь в основу U-19.

В 4-х стартовых турах сезона – 0 пропущенных. Но прогрессу может помешать подход тренерского штаба

Суркис-младший провел все 90 минут в 4 стартовых матчах сезона. "Динамо" эти встречи выиграло с общим счетом 19:0, закрепившись в лидерах – были 7:0 с "Оболонью" и "Металлистом 1925", 2:0 с "Черноморцем" и 3:0 с "Минаем".

В первых двух турах у Вячеслава работы не было – всего 6 ударов, ни одного в створ. "Металлист 1925" в 3-м туре был более активным (2 в створ), но больше проблем возникло с "Черноморцем" в 4-м (7 ударов в створ). Однако вратарь справился и даже подарил пару хайлайтов.

На этом позитив, к сожалению, заканчивается. И нет, речь идет далеко не об индивидуальных проблемах Вячеслава, а вообще о сегодняшнем подходе клуба к развитию молодежи, в условиях которого прогресс юного голкипера может притормозить.

Почему? Вот мы имеем результат – 19:0 в 4 матчах. Однако догадаетесь ли вы, каково среднее владение мячом "Динамо" в сезоне? Ответ – 46%.

Там, где дважды было по 7:0, показатель составил 45 и 50%. И это при том, что ни "Оболонь", ни "Металлист 1925" никакого давления на защиту не оказывали.

Например, есть данные со 100% точностью Суркиса-младшего в коротких передачах – 53 из 53. Заходим посмотреть на них непосредственно в матчах – а там пасы на 5-10 метров центрбекам, когда первая линия прессинга соперника находится чуть ли не в центре поля. И при таких обстоятельствах тренерский штаб Игоря Костюка умудряется ставить прямолинейную игру с уклоном на физические данные (ведь нужен результат).

Игорь Костюк / Фото: ФК Динамо Киев

Доля длинных пасов 11%, 3.51 передача в среднем на одно владение – вообще непонятно, какая здесь имитация условий УПЛ, где "Динамо" сталкивается с низкими блоками и компактной обороной соперника, пути к взлому которой нужно искать более умными комбинациями.

В случае с Вячеславом тоже есть огромное опасение. Просто сейчас нереально оценить, например, его игру ногами – там или передачи в своем вратарском без давления, или выносы в борьбу. Без отработки билд-апа, без выманивания соперника для прессинга, без вещей, к которым нужно быть готовым в УПЛ. И, опять же, это не его вина.

***

"Я Славика очень люблю, он ко мне прислушивается. У него огромное желание, но есть проблемы – его травмы преследуют. Я хочу, чтобы у него получилось, но с такой фамилией он должен быть гораздо сильнее и лучше, чем другие. Иначе будут говорить, что в ворота Суркис поставил сына брата, я бы этого не хотел.

У него есть талант и трудолюбие, и он не похож на детей мажоров. У него наверняка есть лучшие возможности, чем у других ребят. Однако в команде его хорошо воспринимают, он хочет быть таким, как остальные ребята.

Мы не можем ломать детей, не можем говорить, мол, Слава, я президент клуба, поэтому здесь ты не будешь играть", – это слова Игоря Суркиса в феврале 2022-го.

Поэтому возможно ради карьеры племянника владелец киевлян когда-нибудь пересмотрит систему и принципы подготовки кадров академии "Динамо" к выступлениям за основную команду.

Вячеслава же, кажется, на футбольный креатив действительно тянет – для него совсем не проблема жонглировать мячом в своем штрафном при счете 7:0.

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