"Сын" Зинченко устроил с партнерами по сборной рождественскую фотосессию

"Сын" Зинченко устроил с партнерами по сборной рождественскую фотосессию

Игроки сборной Бельгии уже начали отмечать грядущие праздники.

Сборная Бельгии организовала специальную фотосессию в честь Рождества.

Футболисты национальной команды нарядились в новогодние свитера и сфотографировались в праздничных декорациях.

Это начинается в приятное время, чтобы сделать Christmas! ❄️⛄ pic.twitter.com/YHvgvDvGbd — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) December 20, 2021

В фотосессии приняли участие Кевин Де Брюйне, играющий за "Манчестер Сити" вместе с украинцем Александром Зинченко, Джейсон Денайер ("Лион"), Эден Азар ("Реал"), Томас Менье ("Боруссия" Д) и другие.

"Все начинает напоминать о Рождестве", — подписала снимки пресс-служба национальной команды.

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