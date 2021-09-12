"Сюсюканья" не будет": украинский олимпийский чемпион в гимнастике пригрозил ультиматумом и сменой гражданства

Страна может потерять титулованного спортсмена.

Дисквалифицированный за допинг олимпийский чемпион 2016 года украинский гимнаст Олег Верняев заявил, что может сменить гражданство и продолжить выступление уже под флагом другой страны.

"Готов ли я представлять Украину на Олимпиаде 2024 года? Если уменьшат срок дисквалификации. Ну как? У нас тут параллельно идет конфликт в сборной. И если меня вернут в спорт, то, скажем так, "сюсюканья" не будет – будет ультиматум: или я готовлюсь по полному карт-бланшу, мне готовят все условия, которые нужны, и убирают всех тех людей, которые мне мешают, или же отпускайте меня и я иду туда, где мне будет удобно работать.

Куда? Я об этом еще не думал, еще не искал никаких предложений, поскольку еще не вернулся в спорт. Просто говорю: или я нужен и делайте мне полные условия, или же не нужен и отпускайте.

Я хочу заниматься гимнастикой и выступать. И хочу делать это дома. И рассчитываю, что примут "правильную" сторону. Мне наша молодежь не мешает, я ее только поддерживаю. А если она кому-то мешает, то они либо боятся конкуренции, либо я не знаю.

Я же профессиональный гимнаст, у меня уже возраст подходит. Остается лишь один цикл до Парижа-2024 когда я понимаю, что буду выигрывать медали. Зачем мне уходить, когда я могу здесь выступать? Если я здесь не нужен, то я пойду туда, где я буду нужен", - цитирует Верняева "Суспильне".

Верняев - олимпийский чемпион, чемпион мира и многократный победитель первенства Европы.

Накануне Олимпиады-2020 гимнаста дисквалифицировали на четыре года из-за обнаруженного в его крови допинга.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Верняев поздравил российскую сборную с победой на Олимпиаде.

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