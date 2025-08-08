Таинственная смерть 25-летнего украинского футболиста: СМИ назвали вероятную причину трагедии

Владимир Белоцерковец / © УПЛ

В среду, 6 августа, украинский футбол всколыхнула новость, что умер полузащитник луганской "Зари" Владимир Белоцерковец.

Причину смерти 25-летнего украинского футболиста луганский клуб до сих пор не сообщил. В то же время вероятными подробностями трагедии поделился в своем Telegram-канале журналист и инсайдер Игорь Бурбас.

По его информации, Белоцерковец был найден мертвым под окном многоэтажного дома.

"О трагедии Владимира Белоцерковца. Вряд ли она будет иметь официальное разъяснение. И мы точно не узнаем истинную правду. Ее футболист "Зари" навсегда унес с собой в лучший мир.

Однако есть информация неофициальная. И вот, насколько мне известно, Белоцерковца нашли под окном высотки. Жил он якобы на 18-м этаже. Погиб ли собственной смертью, ответ даст только следствие. Однако команде ситуацию объяснили так, что это "выбор самого футболиста". Если дословно.

Как бы то ни было, а не только "Заря", но и весь украинский футбол потерял талантливого игрока. Он только что восстановился после травмы и уже тренировался в общей группе. Однако какие-то вещи вероятно оставались вне рабочего процесса. О них мы уже не узнаем. К сожалению, это страшная трагедия", – написал Бурбас.

В свою очередь, другой известный журналист Михаил Спиваковский заявил, что луганский клуб не несет никакой вины в том, что Белоцерковец ушел из жизни.

"Вообще не та ситуация, в которой хочется свои инсайдерские таланты проявлять или стремиться к этому. Очень просто много спекуляций по поводу того, что в "Заре" трагические истории уже были и подтягивается это в какую-то одну цепь.

Я могу только сознательно и ответственно сказать, что, по моей информации, клуб не несет никакой вины в том, что Владимир ушел из жизни. Поэтому моя просьба – не спекулировать на эту тему", – попросил Спиваковский в Telegram-канале "ТаТоТаке".

Белоцерковец является воспитанником харьковского "Металлиста". На протяжении своей карьеры он выступал за "Зарю", "Ингулец" и запорожский "Металлург".

Владимир вернулся в "Зарю" в начале 2025 года, а в первой половине прошлого сезона играл за "Ингулец".

Всего за луганцев Белоцерковец провел 11 матчей, в которых сделал один ассист. В составе "Ингульца" забил 3 гола в 33 матчах. За запорожский "Металлург" отличился 2 голами и 9 результативными передачами.

