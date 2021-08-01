"Так держать": Зеленский поздравил Романчука с "серебром" Олимпиады в Токио

Михаил принес Украине первую серебряную и шестую в целом олимпийскую награду.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на завоевание пловцом Михаилом Романчуком серебряной медали на Олимпийских играх-2020.
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Глава государства поздравил 24-летнего спортсмена у себя в соцсетях. Зеленский выложил снимок Романчука, который держит в руках награду на пьедестале почета, и отметил, что это первое "серебро" Украины на Играх в Токио.
"Поздравляю пловца Михаила Романчука с новой победой на Олимпиаде - добытием "серебра" в плавании вольным стилем на 1500 м. Михаил принес Украине первую серебряную медаль на играх в Токио-2020 и шестую в общем зачете. Так держать", - написал глава государства.
Вітаю плавця Михайла Романчука з новою перемогою на #Олімпіаді – здобуттям «срібла» у плаванні вільним стилем на 1500 м. Михайло приніс Україні першу срібну медаль на іграх @Tokyo2020 та шосту в загальному заліку. Так тримати ! pic.twitter.com/yL4ieAvvAF— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 1, 2021
Романчук стал двукратным призером Олимпиады-2020. Ранее он выиграл "бронзу" на 800-метровке вольным стилем.
После завоевания "серебра" на дистанции 1500 м Михаил заявил, что если бы был еще один заплыв, то выиграл бы "золото".
- Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.
- Сейчас в копилке Украины на Олимпиаде в Токио шесть медалей - 5 бронзовых и одна серебряная.
Следите за расписанием и результатами украинцев на Олимпиаде-2020 за 1 августа в нашей онлайн-трансляции.
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