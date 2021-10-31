Так и до вылета недалеко: участник еврокубков неожиданно проиграл аутсайдеру УПЛ

Так и до вылета недалеко: участник еврокубков неожиданно проиграл аутсайдеру УПЛ

Львовяне вырвали минимальную победу в Ковалевке.

"Колос" уступил "Львову" в поединке 13-го тура украинской Премьер-лиги. Матч в Ковалевке завершился неожиданным поражением хозяев - 0:1 .

Долгое время команды не могли поразить ворота друг друга, но в конце встречи команда Олега Дулуба все же забила победный мяч.

Его автором на 83-й минуте стал 21-летний защитник Александр Романчук. Это его дебютный гол в Чемпионате Украины.

"Колос", который летом представлял Украину в квалификации Лиги конференций , все дальше от того, чтобы получить это право и в следующем сезоне. Ковалевцы с 11 баллами остались на 11-й позиции. "Львов" (10 очков) поднялся на 12-е место.

, все дальше от того, чтобы получить это право и в следующем сезоне. Ковалевцы с 11 баллами остались на 11-й позиции. "Львов" (10 очков) поднялся на 12-е место. В 14-м туре УПЛ львовяне примут "Десну", а "Колос" дома встретится с "Шахтером". Матчи пройдут 7 ноября.

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