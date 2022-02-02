Так и не вышел из отпуска: известный украинский клуб распустил команду

Так и не вышел из отпуска: известный украинский клуб распустил команду

У руководства донецкого клуба нет средств на содержание команды.

Руководство "Олимпика" объявило на командном собрании, что не имеет средств и потому вынуждено распустить команду.

Об этом сообщает Footboom.

Игрокам предоставляется статус свободных агентов, с сегодняшнего дня они могут трудоустраиваться в других клубах.

Президент ПФЛ Александр Каденко отметил, что пока не владеет информацией о возможном снятии "Олимпика" с чемпионата.

"Из клуба к нам никто не обращался, официальных бумаг мы не получали. Будем связываться с руководителями "Олимпика", выяснять причины. Перед стартом меня присягали уверяли, что донецкий клуб сезон точно доигрывает",- отметил функционер.

Если информация получит официальное подтверждение, в первой лиге останется 15 участников. В матчах сезона "Олимпику" будут засчитаны технические поражения (0:3).

Летом президент донецкого "Олимпика" Владислав Гельзин , ранее отстраненный от футбольной деятельности на пять лет, сообщил, что клуб снимается с розыгрыша Украинской Премьер-лиги (УПЛ).

ранее на пять лет, сообщил, что клуб снимается с (УПЛ). После этого команда стала выступать в Первой лиге. "Олимпик" провалил концовку осени, проиграв шесть из последних семи матчей в 2021 году. Зимовать команда Сергея Литовченко отправилась на 11-е место в таблице Первой лиги.

Читайте также:

Соперники уже волнуются: Усик показал, как мастерски пробивает головой (видео)

Эффектный мяч Малиновского со штрафной признали лучшим голом "Аталанты" луны (видео)

Украинский футболист стал лучшим молодым защитником, выступающим вне топ-5 лиг Европы