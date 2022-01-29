"Так можно только белым парням": муж Серены Уильямс отреагировал на скандал с россиянином в полуфинале Australian Open

"Так можно только белым парням": муж Серены Уильямс отреагировал на скандал с россиянином в полуфинале Australian Open

Оганян возмутился поведением Медведева.

Российский теннисист Даниил Медведев оскандалился во время полуфинального матча Australian Open-2022 против Стефаноса Циципаса. После второго сета вторая ракетка мира накричала на судью из-за подсказок отца соперника и даже назвал его тупым.

Алексис Оганян, муж американской теннисистки Серены Уильямс, прокомментировал поведение россиянина.

"Штраф... Возмущение в медиа... Карикатуры... Это все еще будет, да? Нет, конечно, ничего не будет. Я не против, чтобы игроки кричали на судей. Но пусть это будет позволено всем, а не только белым ребятам", – написал Оганян в Twitter.

A penalty... media outrage... satirical cartoons... those are all coming, right? No, of course they're not. (I have no problem w players yelling at umpires — but let them *all* do it — not just the white guys). https://t.co/Veoneqq1ny — AlexisOhanian.eth 7️⃣7️⃣6️⃣ (@alexisohanian) January 28, 2022

Поединок завершился победой Медведева – 7:6, 4:6, 6:4, 6:1.

В финале Открытого чемпионата Австралии россиянин сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем, который в другом полуфинале обыграл итальянца Маттео Берреттини – 6:3, 6:2, 3:6, 6:3.

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