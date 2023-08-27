"Так победит Украина после любых коварных ударов": реакция соцсетей на триумф Усика над Дюбуа

В ночь на 27 августа украинец Александр Усик зрелищно нокаутировал британца Даниэля Дюбуа и защитил титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF.

Украинский чемпион одержал досрочную победу над британским претендентом в 9-м раунде. Рефери остановил поединок после того, как британец во второй раз побывал в нокдауне.

Болельщики эмоционально отреагировали на победу Усика в соцсетях. Не забыли они и о моменте в пятом раунде, когда британец мощным ударом попал украинцу ниже пояса.

"Только что Усик победил в тяжелом бою с ударом ниже пояса, однако, он встал и победил, как победит и Украина после любых коварных ударов! Слава Украине!"

"Да, Усик, как всегда, на высоте! Был очень грязный удар от Дюбуа ниже пояса, но Саша ему изрядно потом навалял, и в то же время, сделал это чисто. Но понятно было, что у Дюбуа с самого начала не было никакого шанса"

"Усик – живая легенда! Слава Украине! Героям слава!"

"Усик выдержал удар ниже пояса, а затем уничтожил Дюбуа"

"Как завещал Мухаммед Али, Усик на ногах порхает как бабочка. Особенно заметно в его весовой категории"

"Урааааа!!! Усик победил!!!! Слава Украине. Слава ВСУ. Благодаря ВСУ это все происходит"

"Надеялась, но не рассчитывала, но Усик знатно навалял Дюбуа! Браво! Я в восторге! Слава Украине!"

"Усик – это просто другой уровень бокса"

Теперь в активе 36-летнего Усика 21 победа (14 – нокаутом) в 21 поединке. Пять из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

Для 25-летнего Дюбуа поражение от Усика стало вторым в карьере. Также на его счету 19 побед (18 – нокаутом).

Напомним, Усик посвятил победу над Дюбуа Украине и ее защитникам. После завершения боя Александр в ринге громко прокричал "ВСУ".

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