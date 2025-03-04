"Так страшно мне еще не было": призерка Олимпийских игр отреагировала на обстрел россиянами Одессы

Серебряная призерка Олимпийских игр-2020 каратистка Анжелика Терлюга отреагировала на обстрел российскими захватчиками Одессы 3 марта 2025 года.

32-летняя спортсменка, которая в декабре прошлого года впервые стала мамой, рассказала, что сильно испугалась и была вынуждена вместе с дочерью в паркинге прятаться от ударов оккупантов.

"Так страшно мне еще не было... Очень близко и громко было... Я уже по-другому воспринимаю такие атаки, потому что не хочу для нашего ребенка такой жизни. Сочувствую всем, кто пострадал от атаки. Я плачу от того, что происходит.

Ты сидишь в паркинге с маленьким ребенком и собакой и просто не понимаешь что, как, куда, где этот конец… Где взять силы и решения", – написала Терлюга в сторис Instagram.

Анжелика Терлюга отреагировала на удар россиян по Одессе / Фото: instagram.com/anzhelika_terliuga

Отметим, что Терлюга также является многократной чемпионкой Европы, призеркой чемпионата мира и 16-кратной победительницей этапов Премьер-лиги по каратэ.

В сентябре 2021 года она вышла замуж за своего возлюбленного, тренера Владимира Зарецкого. 21 декабря 2024-го Анжелика родила дочь, которую назвали Николь.

Ранее сообщалось, что в Одессе от российского обстрела пострадал дом бывшего футболиста "Динамо".

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