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"Такая сексуальная": звездная украинская теннисистка сверкнула идеальной фигурой в купальнике

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"Такая сексуальная": звездная украинская теннисистка сверкнула идеальной фигурой в купальнике

katya_zavatska_

Четвертая ракетка страны нашла время для релакса.

Звездная украинская теннисистка Катарина Завацкая поделилась с поклонниками кадром с отдыха в Каннах (Франция).

21-летняя спортсменка опубликовала в Instagram пару кадров, на которых она загорает на пляже в купальнике, демонстрируя на камеру шикарную фигуру.

instagram.com/katya_zavatska_ / ©
instagram.com/katya_zavatska_
instagram.com/katya_zavatska_ / ©
instagram.com/katya_zavatska_

"Давай насладимся этим днем", - подписала один из снимков Катарина. Поклонники оценили фото хвалебными сообщениями: "Такая сексуальная", "Супер", "Самая горячая", "Красотка", "Сексуальность перегружена".

  • Завацкая занимает 124-е место в рейтинге лучших теннисисток планеты. Это четвертый результат среди украинок.
  • За карьеру Катарина выиграла 400 тысяч долларов призовых.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, звезда украинского тенниса загорает топлесс на отдыхе в Греции. 