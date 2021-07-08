"Такая сексуальная": звездная украинская теннисистка сверкнула идеальной фигурой в купальнике

Четвертая ракетка страны нашла время для релакса.
Звездная украинская теннисистка Катарина Завацкая поделилась с поклонниками кадром с отдыха в Каннах (Франция).
21-летняя спортсменка опубликовала в Instagram пару кадров, на которых она загорает на пляже в купальнике, демонстрируя на камеру шикарную фигуру.
"Давай насладимся этим днем", - подписала один из снимков Катарина. Поклонники оценили фото хвалебными сообщениями: "Такая сексуальная", "Супер", "Самая горячая", "Красотка", "Сексуальность перегружена".
- Завацкая занимает 124-е место в рейтинге лучших теннисисток планеты. Это четвертый результат среди украинок.
- За карьеру Катарина выиграла 400 тысяч долларов призовых.
Как сообщал ранее ТСН Проспорт, звезда украинского тенниса загорает топлесс на отдыхе в Греции.