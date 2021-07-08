"Такая сексуальная": звездная украинская теннисистка сверкнула идеальной фигурой в купальнике

"Такая сексуальная": звездная украинская теннисистка сверкнула идеальной фигурой в купальнике

Четвертая ракетка страны нашла время для релакса.

Звездная украинская теннисистка Катарина Завацкая поделилась с поклонниками кадром с отдыха в Каннах (Франция).

21-летняя спортсменка опубликовала в Instagram пару кадров, на которых она загорает на пляже в купальнике, демонстрируя на камеру шикарную фигуру.

instagram.com/katya_zavatska_

instagram.com/katya_zavatska_

"Давай насладимся этим днем", - подписала один из снимков Катарина. Поклонники оценили фото хвалебными сообщениями: "Такая сексуальная", "Супер", "Самая горячая", "Красотка", "Сексуальность перегружена".

Завацкая занимает 124-е место в рейтинге лучших теннисисток планеты. Это четвертый результат среди украинок.

За карьеру Катарина выиграла 400 тысяч долларов призовых.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, звезда украинского тенниса загорает топлесс на отдыхе в Греции.

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