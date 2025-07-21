"Такие бойцы появляются раз в поколение": экс-чемпион мира оценил победу Усика над Дюбуа

Александр Усик / © instagram.com/queensberrypromotions

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Бывший чемпион мира Рикки Хаттон прокомментировал победу Александра Усика над Даниелем Дюбуа в бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

"Он просто каждый раз впечатляет, когда мы его видим, не правда ли? Вы понимаете, о чем я? То, как он справился с Тайсоном Фьюри, уступая в размахе рук и росте, а о поединках с Джошуа и говорить не нужно.

Я не думаю, что Даниель мог сделать намного больше, чем он сделал. Он выглядел достойно, боксировал собранно. Но, знаете, нужно отдать должное Усику.

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Такие бойцы, как Усик, появляются раз в поколение. Он боксировал собранно, заставлял соперника промахиваться, а затем попал в него. Он просто никогда не перестает меня удивлять. Каждый раз, когда я его вижу, он становится еще лучше", – сказал Хаттон для iFL TV.

В ночь на 20 июля Усик в пятом раунде нокаутировал Дюбуа в главном поединке вечера бокса, который состоялся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Украинец защитил пояса WBA, WBO, WBC и IBO, а также завоевал титул IBF, которым владел британец.

На нашем сайте можно просмотреть видеообзор боя-реванша Усик – Дюбуа.

После боя Александр рассказал, кому посвящает победу над Дюбуа, поблагодарив воинов ВСУ, которые на фронте защищают Украину от российских оккупантов.

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Усик в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала он собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды – в хевивейте.

Теперь в послужном списке 38-летнего Усика 24 победы (15 – нокаутом) в 24 поединках на профессиональном ринге.

После победы над Дюбуа в реванше украинец назвал потенциальных соперников для своего следующего боя.

Также Усик провел дуэль взглядов с блогером Джейком Полом, выразив готовность провести поединок по правилам ММА.

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Напомним, на победу Усика в реванше с Дюбуа уже отреагировали Леннокс Льюис, Тайсон Фьюри и Владимир Кличко.