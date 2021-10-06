Такое не берется: экс-футболист "Шахтера" забил фантастический мяч в чемпионате Бразилии (видео)

Но это чудо не спасло его команду от поражения.

Бывший футболист донецкого "Шахтера" Дуглас Коста, который сейчас выступает за "Гремио", отличился фантастическим голом в матче Чемпионата Бразилии.

31-летний полузащитник на 85 минуте встречи против "Спорт Ресифи" метров с 25 "положил" игровой снаряд точно в дальний угол ворот соперника. Голкипер пытался спасти свою команду от пропущенного гола, но удар оказался очень четким по траектории, поэтому вратарь оказался в этой ситуации бессилен.

Вашему вниманию видеообзор этой игры. Забитый мяч Косты смотрите, начиная от 2:50.

Впрочем, этот шедевр в исполнении Кости не сумел спасти "Гремио" от поражения. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу "Спорт Ресифи".

Коста выступал за "Шахтер" с 2010 по 2015 годы;

В составе "горняков" Дуглас сыграл 202 матча, забил 38 мячей и выиграл 11 трофеев.

Добавим, что Коста выступает за "Гремио" на правах аренды из туринского "Ювентуса". В этом сезоне на его счету 16 игр, один забитый мяч и одна результативная передача.

Ранее этот футболист забил невероятно крутой гол на тренировке.

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