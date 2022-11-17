"Такого позора мне не нужно": отец футболиста сборной Украины рассказал о жизни в оккупированном Херсоне

Александр Караваев-старший, отец защитника киевского "Динамо" и сборной Украины Александра Караваева, поделился воспоминаниями о жизни своей семьи в Херсоне, который находился под российской оккупацией.

"В мае российская полиция приходила в наш дом в Херсоне. Но не за мной. Взломали квартиры двух наших военнослужащих. Их с семьями уже в Херсоне не было.

Одного из молодых ребят за проукраинское высказывание забрали в подвал. Кто-то его сдал. Продержали там три недели, подровняли нос. Но отпустили. Через неделю он уехал из Херсона. Некоторые из знакомых мне говорили: "Саша, почему не поставишь на телефоне российский номер, ил не возьмешь продовольственный паек от россиян, за это тебя никто не накажет".

У меня другое мышление. Чтобы я, отец игрока киевского "Динамо" и сборной Украины брал у оккупантов паек и менял украинский номер телефона на российский? Такого позора мне не нужно. Я сам себя после этого перестал бы уважать. Я поставил VPN, с сыном мы были на связи", – рассказал Караваев-старший в комментарии изданию Чемпион.

Семья Караваевых / Фото: champion.com.ua

Он также отметил, что вместе с семьей отказался эвакуироваться из Херсона через оккупированный Крым и верил, что ВСУ освободит город от российских захватчиков.

"Мы верили в ВСУ, но не ожидали, что освобождение будет таким ярким и быстрым. Как праздновали? Сели с мужиками, выпили по рюмке за наше освобождение. Украинские военные к нам тоже заходили, душевно пообщались. Впрочем, сейчас в Херсоне очень непростая ситуация – нет ни света, ни отопления, ни воды. Есть газ, поэтому немного проще домам, где стоят газовые плиты. У нас 10-этажный дом и плиты электрические. Кому-то приходится готовить еду во дворах на костре. В нашем доме осталось где-то 15 процентов жителей. Большинство – пожилого возраста. Но город живет, люди привыкают ко всему. Власть обещает подать электричество на следующей неделе. Тянут из Николаева. Сегодня разговаривал с муниципальными службами, процесс пошел. Появилась связь, люди начали общаться между собой. Волонтеры привезли генераторы, у нас теперь есть возможность заряжать телефоны. Час назад звонил по телефону Саша, спрашивал, чем помочь. Интернета у нас пока нет", – рассказал Караваев-старший.

Напомним, что ВСУ освободили Херсон 11 ноября.

13 ноября в Херсоне возобновили работу украинская областная и городская военные администрации, СБУ и Нацполиция. В настоящее время правоохранители проводят в городе стабилизационные мероприятия.

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