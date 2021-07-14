"Такой большой животик": Зинченко порадовал фанатов снимком с беременной женой у бассейна

"Такой большой животик": Зинченко порадовал фанатов снимком с беременной женой у бассейна

Украинский футболист готовится стать отцом.

Игрок "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко поделился в соцсетях фотографией из летнего отпуска, куда отправился после завершения Евро-2020.

Отдыхает 24-летний футболист вместе со своей женой, телеведущей и блогеркой Владой Седан, которая ждет от него ребенка.

На фото Саша стоит у бассейна в купальных шортах, а его избранница - в ярко красном сплошном купальнике. Одной рукой Зинченко нежно обнимает жену за округлый животик, а другую аккуратно положил ей на бедро.

instagram.com/zinchenko_96

"Такие милые, у Влады уже такой большой животик", - обратили внимание фолловеры Зинченко. Также болельщики пожелали Владе легких родов, а будущему ребенку - крепкого здоровья.

Зинченко и Седан тайно поженились летом 2020 года в Великобритании.

летом 2020 года в Великобритании. В конце августа 2020-го пара сыграла свадьбу в Киеве.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, фанаты расхвалили жену Зинченко за ее образ на дне рождения игрока "Шахтера".

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