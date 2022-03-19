"Такой народ невозможно победить": известный украинский футболист высказался о войне с российскими оккупантами

Зозуля не верит в возможность поражения Украины.

Известный украинский футболист Роман Зозуля уверен, что Украина сможет победить в войне российскими оккупантами.

Об этом форвард испанской "Фуэнлабрады" заявил в интервью Денисов Time.

"100%. Это даже не обсуждается. Такой народ невозможно победить, когда он так сплотился. Сейчас, когда говорю с партнерами по команде, они спрашивают: "Как вы это делаете?". Это не передать словами.

Сейчас мы все объединились. Люди из украинской диаспоры в Испании говорят, что готовы на все ради этого герба и флага. Таких людей не победить. Главное, чтоб после войны так осталось. Жаль, что нас объединила война…", — подчеркнул он.

Напомним, что футболисты сборной Украины учредили фонд гуманитарной и военной помощи.

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