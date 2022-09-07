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"Такой украинский "Шахтер" нам нужен": реакция соцсетей на сенсационную победу "горняков" в Лиге чемпионов

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"Такой украинский "Шахтер" нам нужен": реакция соцсетей на сенсационную победу "горняков" в Лиге чемпионов

Фото: Associated Press

"Шахтер" успешно стартовал в группе Лиги чемпионов – "горняки" на выезде разгромили РБ "Лейпциг". ТСН Проспорт собрал реакцию соцсетей на победу донецкого клуба.

Донецкий "Шахтер" одолел немецкий РБ "Лейпциг" в матче первого тура Лиги чемпионов сезона-2022/23. Поединок завершился со счетом 1:4.

В социальных сетях болельщики бурно отреагировали на успех "горняков" в самом престижном еврокубке.

  • В другом матче группы F мадридский "Реал" на выезде обыграл "Селтик" (0:3).
  • В следующем туре "Шахтер" будет принимать "Селтик", а РБ "Лейпциг" на выезде сыграет против "Реала".

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