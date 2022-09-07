"Такой украинский "Шахтер" нам нужен": реакция соцсетей на сенсационную победу "горняков" в Лиге чемпионов

"Шахтер" успешно стартовал в группе Лиги чемпионов – "горняки" на выезде разгромили РБ "Лейпциг". ТСН Проспорт собрал реакцию соцсетей на победу донецкого клуба.
Донецкий "Шахтер" одолел немецкий РБ "Лейпциг" в матче первого тура Лиги чемпионов сезона-2022/23. Поединок завершился со счетом 1:4.
В социальных сетях болельщики бурно отреагировали на успех "горняков" в самом престижном еврокубке.
Шахтер – космос!!— Anton (@antonimua) September 6, 2022
АААААА! БРАВО, ШАХТЕР, БРАВО! Я ПРОСТО ВЛАЮ! ВПЕРЕД, КРОТЫ!⚒️ pic.twitter.com/tFq6j9PGF1— пан д. ꑭ (@daetodenisUA) September 6, 2022
Максимально радуюсь за Шахтер, который стал настоящим украинским клубом, где играют украинцы. Сегодня победили! ⚒️ pic.twitter.com/BhcMY4guvV— Пушистый украинобот ⚓️ (@UaArtem) September 6, 2022
Такой украинский Шахтер нам нужен pic.twitter.com/IkboS6U5u2— ХерсON (@Khers_ON) September 6, 2022
Тренер Шахтер Донецк – Валерий Федорович Залужный.— mathematic (@mathematic1313) September 6, 2022
Стратегия победы
Украина больше всего!
Думаю, после этого матча «Шахтер» будет просить за Мудрика не менее 100 миллионов евро! Гол и два ассиста! Шахтер – молодцы!⚽️ Йовичевич полностью переиграл Тедеско!— Igor Tsyganyk (@tsyganyk) September 6, 2022
Великолепный Шахтер— Levchenko Evgeniy (@elevchenko) 6 сентября 2022
О май гад, как красиво и неожиданно почти полностью безлегионерный Шахтер побеждает Лейпциг. Есть очков больше, чем в прошлом.– Максим Гиленко (@MaxGilenko) September 6, 2022
Вот так Шахтер! Зеленая форма – фартовая;) Молодцы!– Alex Zolotogorskiy (@zolotogorskiy) September 6, 2022
- В другом матче группы F мадридский "Реал" на выезде обыграл "Селтик" (0:3).
- В следующем туре "Шахтер" будет принимать "Селтик", а РБ "Лейпциг" на выезде сыграет против "Реала".
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