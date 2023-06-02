"Такой же трус, как и Усик": Фьюри высмеял Джошуа за отказ сразиться с ним

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри отреагировал на нежелание бывшего чемпиона мира Энтони Джошуа провести с ним бой.

Ранее промоутер "Цыганского короля" Фрэнк Уоррен сообщил, что Эй Джей отказался выходить в ринг против Фьюри, поскольку уже имеет другие планы.

После этого Фьюри назвал Джошуа трусом, в то же время вспомнив и Александра Усика, который, по его мнению, также испугался биться с ним.

"Что за настоящий трус! Джошуа – такой же трус, как и Усик. Ха-ха-ха", – написал Фьюри в Instagram.

Тайсон Фьюри обозвал Энтони Джошуа трусом/скриншот instagram.com/tysonfury

29 апреля Усик и Фьюри должны были биться за звание абсолютного чемпиона мира, но стороны не смогли согласовать условия контракта на поединок, из-за чего он был отменен.

После отмены поединка с "Цыганским королем" команда украинца начала переговоры о бое с обязательным претендентом на титул WBA британцем Даниэлем Дюбуа.

3 апреля WBA официально санкционировала поединок Усик – Дюбуа.

Ранее сообщалось, что Фьюри в очередной раз дерзко "наехал" на Усика, поддержав экс-чемпиона мира Деонтея Уайлдера, который накануне заявил, что украинец боится биться с ним.

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