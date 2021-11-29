Талант "Барселоны" — лучший молодой футболист года, лидер "блаугранас" — обладательница женского "Золотого мяча-2021"

На церемонии вручения "Золотого мяча-2021" были названы победители трех номинаций.

В понедельник, 29 ноября , в парижском театре "Шатле" определили лучшего молодого футболиста, лучшего вратаря, а также футболистку года.

Полузащитник "Барселоны" Педри признан лучшим молодым футболистом 2021 года. Испанцу вручили приз Kopa Trophy.

Педри дебютировал за каталонский клуб в прошлом году. В этом году он также выиграл награду Golden Boy-2021, которая вручается лучшему футболисту Европы до 21 года.

Лучшей футболисткой мира, получившей женский "Золотой мяч", стала полузащитница "Барселоны" и сборной Испании Алексия Путельяс. С "Барселоной" Путельяс одержала победу в Лиге чемпионов в прошлом сезоне и попала в команду года по итогам турнира.

Вратарем года, получившим приз имени Льва Яшина, признали голкипера ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма. Этим летом Доннарумма в составе сборной Италии выиграл чемпионат Европы и был признан лучшим игроком турнира.

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