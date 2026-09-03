Талантливая украинская баскетболистка покинула американский клуб из-за подписания россиянки

Екатерина Коваль / © Associated Press

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Украинская баскетболистка Екатерина Коваль покинула команду "LSU Тайгерс", представляющую Университет Луизианы в американской студенческой лиге NCAA, из-за подписания россиянки.

Об этом 20-летняя украинская звезда студенческого баскетбола сообщила на своей странице в Instagram.

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По словам Коваль, после завершения прошлого сезона она планировала продолжить свою студенческую карьеру в "LSU Тайгерс", однако затем узнала о решении университета подписать российскую баскетболистку.

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Поэтому Екатерина, чей отец воюет в рядах ВСУ против российских оккупантов, решила уйти из "LSU Тайгерс" и перевестись в другой университет.

"После долгих раздумий я приняла сложное решение выйти из женской баскетбольной программы LSU и сняться.

После завершения прошлого сезона я намеревалась вернуться и продолжить свою студенческую карьеру в "LSU Тайгерс". Однако в апреле, спустя несколько дней после закрытия трансферного окна, мне сообщили о решении подписать контракт с российским игроком.

Мой отец служит в украинской армии и очень гордится тем, что защищает свою страну от российской агрессии. Для меня эта война не является чем-нибудь далеким или абстрактным. Близкие мне люди были убиты и ранены в результате российских атак, а места, где я выросла и впервые начала играть в баскетбол, были разрушены ракетными ударами", — написала Коваль.

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Украинка отметила, что эта ситуация оказала глубокое личное влияние на нее, ее семью и близких, которые продолжают жить в условиях войны. По словам баскетболистки, именно это, в конце концов, заставило ее понять, что оставаться в LSU больше не было правильным решением для нее.

"Я нашла в LSU свой дом и чрезвычайно благодарна моим партнерам по команде, которые стали для меня семьей, а также моим тренерам, сотрудникам и всему сообществу LSU. Это решение не было простым. Я понимаю и уважаю то, что решение касательно состава является частью студенческого баскетбола. Но я должна оставаться верна себе, своим ценностям и тому, во что я верю", — добавила Коваль.

Екатерина также выразила надежду, что NCAA учтет обстоятельства ее ситуации и позволит ей выступать за другую команду уже в сезоне-2026/27.

Коваль приняла решение покинуть "LSU Тайгерс" через две недели после того, как в состав команды присоединилась россиянка Анна Минаева.

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Главный тренер LSU Ким Малки рассказала, что в команде до последнего пытались убедить украинку не уходить.

"Мы долго об этом разговаривали, и это было тяжелое решение для нее. Я знаю, что это тяжело, потому что она любит LSU. Екатерина — отличный человек. Она должна делать то, что считает правильным для себя, и мы полностью поддерживаем ее в этом. Мы все желаем ей всего наилучшего", — заявила Малки.

Коваль, родившаяся в Киеве, начала свою карьеру за океаном в колледже Нотр-Дам в Огайо. Перед прошлым сезоном украинка перешла в "LSU Тайгерс".

В своем дебютном сезоне за команду украинка приняла участие в 35 матчах, набирая в среднем 8,3 очка и делая 6,3 подбора за игру.

Ранее сообщалось, что сборная Украины по баскетболу победила Черногорию в решающем этапе отбора на ЧМ-2027.

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