Талисман Евро-2020 затроллил тренера сборной России после его поступка на пресс-конференции: видео

Тренд с известным брендом продолжается.

Достаточно необычный инцидент произошел с участием главного тренера сборной России Станислава Черчесова на Евро-2020.

Так, наставник российской команды на предматчевой пресс-конференции, которая была посвящена игре с Финляндией, решил открыть бутылку Coca-Cola о другую.

Интересно, что сразу на эти действия Черчесова ему ответил талисман континентального первенства Скиллзи, который показал, как нужно правильно это делать. Скиллзи обыграл манеру итальянского тиктокера Хаби Лейма, который высмеивает неэффективные "лайфхаки".

Отметим, что напиток Coca-Cola пользуется просто бешеной популярностью среди футболистов на пресс-конференции. Запустил этот своеобразный флешмоб Криштиану Роналду, который позже поддержал Погба, но он использовал пиво.

По этому случаю уже создали мини-сюжет с участием Роналду, Погба и Черчесова. Не хватает здесь только Андрея Ярмоленко, который также решил принять участие в этом флешмобе, правда в обратном ключе.

Случай на прессухе pic.twitter.com/HbQxwYl8US — Kirill Gavrilov (@kvgavrilov) June 17, 2021

Чемпионат Европы-2020 продлится до 11 июля.

В 1/8 финала выйдут 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.

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