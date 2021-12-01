"Там должна быть либо Россия, либо Украина": экс-игрок сборной Украины сделал шокирующее заявление по поводу оккупированного Донецка

Футболист допустил возможность перехода города в состав России.

Полузащитник одесского "Черноморца" Сергей Кравченко поделился воспоминаниями о Донецке и сделал неожиданное заявление по поводу его перспектив в составе России.

"Когда это все начиналось, говорили, что полгода, год, два… Уж сколько, семь лет? Перспектив там особенных нет. Донецк — это супергород. Кто мог бы подумать? Даже представить такое невозможно.

Родители мои иногда ездят туда. Я сначала однажды хотел ехать, но отказали. Я уверен, что если уеду, то ничего хорошего там не увижу.

Как родственники? Я не могу сказать, что они за Россию, Украину или еще за кого-то. Понятно, что смотрят русские каналы. Мы все это особо не обсуждаем, потому что это глупо. Но, я думаю, все понимают, чтобы там была какая-нибудь перспектива, там должна быть либо Россия, либо Украина. А "ДНР" – что это?", — рассказал интервью YouTube-каналу "Пряма червона".

Кравченко является воспитанником донецкого футбола. Его первым профессиональным клубом был "Шахтер", но за первую команду "горняков" он так и не сыграл.

За свою карьеру выступал за "Ворсклу", "Динамо", "Днепр", "Днепр-1" и сборную Украины. В составе "Днепра" Сергей был финалистом Лиги Европы в сезоне 2014/15.

Пока играет за "Черноморец". В этом сезоне футболист сыграл в 11 матчах "одесситов".

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