"Там профашистская федерация": олимпийский чемпион из РФ в грубой форме высказался о шведских хоккеистах

В частности, Кожевников выступил против присутствия шведских спортсменов в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Он назвал фашистами чиновников скандинавской федерации, рассматривающих запрет вызова в национальные сборные игроков из клубов КХЛ.

Об этом он сказал в интервью пропагандистскому каналу "Матч ТВ".

Кожевников выразил уверенность в том, что граждан Швеции с детства настраивают против россиян, рассказывая о битве под Полтавой в 1709 году.

"Что делать со шведами? Не надо с ними контракты подписывать, чтобы они потом не отказывались играть. Они нам Полтавскую битву проиграли, до сих пор простить не могут. Шведов с детства этому учат, и федерация там тоже работает профашистская.

Надо заключать контракты с канадцами и американцами – они едут к нам, с ними все нормально. На шведах не сошелся клином мир. За ними федерация, они люди подневольные", — сказал Кожевников.

Читайте также:

"Политика вашей страны излучает многие формы фашизма": олимпийский чемпион поставил на место российского пропагандиста

"Это позиция": олимпийский чемпион из Донецка призвал сограждан переходить на украинский

"Все эти санкции не могут иметь юридическую силу": в РФ устроили истерику относительно отстранения спортсменов и вспомнили о человеческих правах