Танцы с сигаретой в раздевалке: итальянский футболист "оторвался" после триумфа на Евро-2020

Танцы с сигаретой в раздевалке: итальянский футболист "оторвался" после триумфа на Евро-2020

Джованни ди Лоренцо ни в чем себя не ограничивал, празднуя победу над сборной Англии.

В Сеть попало видео из раздевалки сборной Италии после победы над Англией в финале Евро-2020. "Скуадра Адзурра" безумно праздновала триумф на континентальном первенстве.

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После вручения победителям Кубка чемпионов Европы веселье продолжились в раздевалке. Защитник сборной Италии Джованни ди Лоренцо решил покурить прямо в раздевалке на "Уэмбли".

Это попало в Instagram-сторис его партнера по сборной Франческо Ачерби. Когда итальянский защитник увидел, что его видно в кадре, то не отошел и не погасил сигарету, а наоборот начал пританцовывать с ней.

Видео активно комментируют болельщики и отмечают, что "победителям можно все", а ди Лоренцо заслужил такой релакс своей великолепной игрой на Евро.

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Сборная Италии стала чемпионом Европы второй раз в истории. Ранее "Скуадра адзурра" выиграла турнир в 1968 году и дважды уступала в финалах (2000, 2012).

Для Англии это был первый финал чемпионатов Европы. Ранее она дважды останавливалась на стадии полуфинала (1968, 1996). Команда "Трех львов" никогда не выигрывала континентальное первенство.

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