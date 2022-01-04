Танзанийского боксера в первом раунде отправили в безумный нокаут за пределы ринга: видео

После падения он оставался неподвижным.
В Танзании произошел безумный бой между местными боксерами — Энтони Эзекиэлем и Джумой Муфаджио.
Уже в первом раунде Эзекиэль, имевший заметное преимущество в антропометрии, отправил соперника в нокаут. Более того, сделал он это довольно эффектно – попал правой в голову Джуми, тот улетел за пределы ринга и упал с возвышенности.
Отметим, что после этого удара Муфаджио еще долго не поднимался и даже не шевелился.
Вашему вниманию видео с этим нокаутом.
Debutant Antoni Ezekiel (1-0) knocks Juma Mifagio (0-1) из палочки для KO-1 битва в своем среднем борьбе Среда в Марогоро, Танзания— Tim Boxeo (@TimBoxeo) January 3, 2022
️Mbuyu Studios pic.twitter.com/xhcDEDel5O
Добавим, что для Эзекиэля это был дебютный бой на профессиональном уровне. Его соперник проводил второй поединок в карьере – в первом он тоже проиграл.
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