Тайм играли в меньшинстве: Холанд помог "Манчестер Сити" закрепиться на вершине АПЛ (видео)

"Манчестер Сити" обыграл "Ноттингем Форест" в домашнем матче 6-го тура английской Премьер-лиги – 2:0 .

"Горожане" смогли забить быстрые два гола. На 7-й минуте счет в поединке открыл Фил Фоден.

А уже на 14-й минуте Эрлинг Холанд удвоил преимущество "небесно-голубых".

В самом начале второго тайма хозяева поля остались в меньшинстве – прямую красную карточку получил Родри.

Однако численным преимуществом гости воспользоваться не сумели. Команда Хосепа Гвардиолы довела дело до победы, которая стала для нее шестой подряд на старте сезона АПЛ.

Обзор матча

"Манчестер Сити" (18 очков) лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии. "Ноттингем Форест" с 7 баллами находится на 10-й позиции.

В следующем туре "горожане" 30 сентября на выезде сыграют против "Вулверхэмптона". "Ноттингем Форест" 1 октября примет "Брентфорд".

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