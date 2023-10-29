"Тайсон должен поблагодарить судей": Нганну эмоционально отреагировал на поражение от Фьюри

Камеруно-французский боец ММА готов еще раз выйти на боксерский ринг.

Экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну прокомментировал свое поражение от чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри.

Камеруно-французский боец смешанных единоборств, для которого это был дебют в профессиональном боксе, выразил недовольство судейским вердиктом в пользу "Цыганского короля".

"Тайсон должен поблагодарить тех двух судей, что я не выиграл этот бой", – написал Нганну в соцсетях.

Также Фрэнсис во время интервью в ринге заявил, что не прочь выйти на боксерский поединок снова.

"Чувствую себя фантастически. Я очень доволен. Спасибо Саудовской Аравии, что мне дали такой шанс. Я готов еще боксировать вскоре. Сегодня вечером я почувствовал воду, и теперь я знаю температуру воды.

Это новый вид спорта, которым никогда не занимался, я его не особенно ощущал. Теперь я знаю, что могу это сделать. И эй, детка. Приготовься. Приготовься. В доме волк!" – заявил Нганну.

Напомним, Фьюри победил Нганну раздельным решением судей – 94:95, 96:93, 95:94. В третьем раунде боя британец побывал в нокдауне, но сумел подняться и продолжил поединок.

Следующий бой "Цыганский король" должен провести против чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александра Усика. Ожидается, что украинец и британец сойдутся в ринге в Саудовской Аравии уже 23 декабря этого года, однако официально дата их поединка еще не была оглашена.

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Ранее сообщалось, что Усик высказался о спорной победе Фьюри над Нганну.

Читайте также:

Легендарный Майк Тайсон прокомментировал результат боя Фьюри – Нганну

Был ошеломлен: Сетью разлетелась реакция Усика на нокдаун Фьюри в бою с Нганну (видео)

Усик и Фьюри устроили дуэль взглядов в ринге после боя "Цыганского короля" с Нганну (видео)