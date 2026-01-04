ТСН в социальных сетях

Проспорт
226
1 мин

Тайсон Фьюри объявил о возвращении в ринг в 2026 году

"Цыганский король" сообщил о своем решении возобновить боксерскую карьеру.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Тайсон Фьюри

Тайсон Фьюри / © Associated Press

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри объявил о возвращении в ринг в 2026 году.

Об этом британский боксер сообщил на своей странице в Instagram.

"Взял длительный перерыв, но теперь я вернулся. 37 лет и продолжаю боксировать. Нет ничего лучше, чем бить мужчину в лицо и получать за это деньги", – написал Фьюри.

Отметим, что в 2024 году Фьюри провел два поединка с Александром Усиком в саудовском Эр-Рияде. В мае украинец раздельным решением судей победил британца в бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе.

Затем "Цыганский король" активировал опцию реванша и боксеры в декабре снова встретились в ринге. На этот раз Александр победил единогласным решением судей, после чего Фьюри принял решение завершить карьеру.

Ранее промоутер Фьюри озвучил главное условие для его боя против другого экс-чемпиона мира в хевивейте Энтони Джошуа.

226
