Тайсон Фьюри объявил о возвращении в ринг в 2026 году
"Цыганский король" сообщил о своем решении возобновить боксерскую карьеру.
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри объявил о возвращении в ринг в 2026 году.
Об этом британский боксер сообщил на своей странице в Instagram.
"Взял длительный перерыв, но теперь я вернулся. 37 лет и продолжаю боксировать. Нет ничего лучше, чем бить мужчину в лицо и получать за это деньги", – написал Фьюри.
Отметим, что в 2024 году Фьюри провел два поединка с Александром Усиком в саудовском Эр-Рияде. В мае украинец раздельным решением судей победил британца в бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе.
Затем "Цыганский король" активировал опцию реванша и боксеры в декабре снова встретились в ринге. На этот раз Александр победил единогласным решением судей, после чего Фьюри принял решение завершить карьеру.
Ранее промоутер Фьюри озвучил главное условие для его боя против другого экс-чемпиона мира в хевивейте Энтони Джошуа.