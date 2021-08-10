Тайсон впервые забил после ухода из "Шахтера" и красноречивым жестом пожаловался на расизм в Украине

Бразилец по-особенному отметил дебютный гол за "Интернасьонал" после своего возвращения.
Бывший полузащитник донецкого "Шахтера" Тайсон 9 августа отметился первым голом в официальном матче за бразильский "Интернасьонал" после своего возвращения.
33-летний хавбек решил отпраздновать забитый мяч красноречивым жестом. Он поднял сжатую в кулак руку в знак борьбы за права темнокожих.
После матча Тайсон признался, что теперь каждый раз будет праздновать взятие ворот таким образом, поскольку страдал от расизма в Украине.
"Я страдал от проявлений расизма в Украине, когда играл за "Шахтер". С тех пор, когда я забиваю гол, там или здесь, я праздную их так", - объяснил капитан "Интернасьонала".
"Eu sofri racismo na Ucrânia e toda fez que faço o gol, tanto lá como aqui, faço o gesto de luta contra o racismo", Taison do @SCInternacional #PorMaisRespeito pic.twitter.com/6uCghNkyQ4— Observatório Racismo (@ObRacialFutebol) August 8, 2021
- Клуб Тайсона разгромил "Фламенго" со счетом 4:0, один из голов забил Тайсон.
- Тайсон вернулся в Бразилию в апреле. С тех пор он провел за команду 14 матчей, забив один мяч.
Напомним, в ноябре 2019 года в матче "Шахтер" - "Динамо" разгорелся скандал из-за проявления расизма фанатами киевлян в сторону бразильского легионера "горняков" Тайсона. Игра была остановлена на несколько минут, однако поединок доиграли.
Фанаты "Динамо" заявили, что проявлений расизма не было, а они проводили акцию в поддержку пятнистых сов, которые вымирают. Тайсон был дисквалифицирован на 1 матч и 2 условно за неприличный жест в сторону фанатов "бело-синих".