Стало известно, где сейчас футболист "Хуста", которого ТЦК забрали с вокзала

Футболист закарпатского клуба "Хуст" Николай Сираш, которого 7 мая забрали работники ТЦК с вокзала, проходит службу в Вооруженных Силах Украины на харьковском направлении.

Об этом пишет Sport.ua.

Сначала его отправили на обучение в Национальный центр "Десна", а затем направили в одну из воинских частей Сил обороны на Харьковщине.

Ситуация с мобилизацией футболиста вызвала резонанс. На момент задержания Сирашу было 25 лет, и хотя новый закон о мобилизации еще не вступил в силу, ТЦК решили забрать его на службу. После задержания футболисту из клуба "Хуст" связь не удалось восстановить, и его дальнейшая судьба оставалась неизвестной.

Футбольный клуб "Хуст" выразил обеспокоенность ситуацией, отмечая, что отсутствие одного из ключевых игроков может угрожать проведению чемпионата Украины. Оперативное командование "Запад" отреагировало на инцидент, подтвердив, что хотя поддержка украинского футбола остается важной, на первом месте остается защита страны.

Напомним, адвокаты Марина Бекало и Андрей Межирицкий разъяснили в комментарии для ТСН.ua, что за нарушение мобилизационного законодательства возможны штрафы. В частности, штрафы могут быть наложены за необновление данных, ненахождение на военном учете и неявку в ТЦК по повестке. Число штрафов зависит от нескольких видов нарушений.

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