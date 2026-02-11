- Дата публикации
"Театр абсурда": Гераскевич требует от МОК снять запрет на использование "шлема памяти"
Украинский спортсмен обвинил МОК в "двойных стандартах".
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич обратился в Международный олимпийский комитет (МОК) с требованием снять запрет на использование "шлема памяти" на зимних Олимпийских играх-2026.
27-летний спортсмен опубликовал видеообращение у себя в Instagram, обвинив МОК в "двойных стандартах".
Украинец привел пример американского фигуриста российского происхождения Максима Наумова, которому на Олимпиаде-2026 разрешили почтить память о своих родителях, которые погибли в авиакатастрофе в январе 2025 года.
После выступления в короткой программе Наумов в микст-зоне показал фото со своими родителями, за что не получил никаких санкций.
"МОК превратил ситуацию со "шлемом памяти" в театр абсурда. Во вчерашнем обращении спикер МОК Марк Адамс, в частности, отметил равенство между спортсменами и именно этим аргументировал запрет использования "шлема памяти". А уже в тот же день американский фигурист во время выступления на Олимпийских играх в Милане совершил хорошее чествование в память о своих родителях, погибших в авиакатастрофе, - и, конечно, не получил за это никаких санкций.
Эта ситуация могла бы служить идеальным определением понятия "двойные стандарты". Раньше мы просили, а теперь требуем снять запрет на использование "шлема памяти" во время соревнований на Олимпийских играх. Очевидно, что он не нарушает никаких правил МОК", – сказал Гераскевич.
Напомним, на всех тренировках на олимпийской трассе Гераскевич выступал в "шлеме памяти", на котором изображено более 20 убитых российскими оккупантами украинских спортсменов.
Несмотря на запрет от МОК и возможную дисквалификацию, Владислав подчеркнул, что продолжит одевать этот шлем на всех тренировках, а также в соревновательный день.
11 февраля Владислав снова вышел на тренировку в "шлеме памяти" и стал самым быстрым среди вышедших на трассу спортсменов.
Ранее сообщалось, что на запрет Гераскевичу выступать на Олимпиаде-2026 в шлеме с фото убитых россиянами украинских спортсменов отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.
Национальный олимпийский комитет Украины обратился в МОК с просьбой разрешить Владиславу выступить на Олимпийских играх-2026 в "шлеме памяти", но все равно получил отказ.
МОК пошел только на частичный компромисс и вместо "шлема памяти" разрешил Гераскевичу носить черную повязку или ленту.
Отметим, что Гераскевич был знаменосцем сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады-2026.
Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.
Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, которые борются за медали в 11 видах спорта. После четвертого соревновательного дня "сине-желтые" остаются без наград.
Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.