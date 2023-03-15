"Тебя перехитрил человек, никогда в жизни не ходивший в школу": Фьюри потроллил промоутера Усика

Также "Цыганский король" в очередной раз пообещал уничтожить украинского чемпиона.

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри обратился к Александру Красюку, промоутеру чемпиона по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александра Усика.

Фьюри высмеял промоутера украинского боксера за то, что команда Усика согласилась поделить гонорар за объединительный бой по схеме 70% на 30% в пользу британца.

Кроме того, "Цыганский король" в очередной раз заявил, что уничтожит Усика в ринге и лишит его чемпионских поясов.

"Алекс, менеджер Усика, ты сосиска. Вы получите то, что должно получить, не волнуйтесь. Ты худший менеджер в истории. Ты заставляешь своего бойца согласиться на 30%, ты неудачник. Ты не очень умный, правда? Ты неудачник. Тебя перехитрил человек, никогда в жизни не ходивший в школу. Сосиска, продолжай говорить, что хочешь. Твоего парня уничтожат. Он останется без поясов, как и Эй Джей", – сказал Фьюри в видео, которое выложил в Instagram-сторис.

‼️ Tyson Fury blasts Oleksandr Usyk's promoter Alex Krassyuk: “Вы готовы быть человеком, который не знает, чтобы учиться в его жизни.”



[️ @Tyson_Fury ] pic.twitter.com/DKep55hnYq — Michael Benson (@MichaelBensonn) 14 марта, 2023

Поединок между Усиком и Фьюри запланирован на 29 апреля в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Напомним, Усик принял ультиматум Фьюри по распределению гонорара, но в то же время выдвинул одно условие – "Цыганский король" должен пожертвовать миллион фунтов для Украины.

Позже Фьюри поставил Усику новое условие для проведения титульного боя – отсутствие опции реванша в контракте на поединок, на что украинец мощно ответил.

В активе 36-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 34-летнего Фьюри 33 победы (24 – нокаутом) и одна ничья.

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