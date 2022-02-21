"Тебя подослал "Ювентус": Моуринью грозит "бан" после скандального удаления в матче Серии А

"Тебя подослал "Ювентус": Моуринью грозит "бан" после скандального удаления в матче Серии А

"Особенный" посреди поединка обвинил арбитра в коррупции.

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью может получить дисквалификацию за свое поведение во время матча 26-го тура итальянской Серии А против "Вероны".

59-летний португальский коуч был удален из поля в конце встречи. В компенсированное время Моуринью показал главному арбитру Луке Пайретто жест, имитирующий телефонный звонок, а также что-то кричал из-за боковой линии. Рефери наказал португальца красной карточкой.

Как сообщает издание La Stampa, Моуринью выкрикивал в адрес судьи фразы: "Тебя специально поставили сюда судить, тебя подослал "Ювентус". Это может стоить "Особенному" дисквалификации на два или три матча.

Mourinho made a 'Telephone' gesture at referee Pairetto,

Refering to his father, a referee, кто был banned as part of Calciopoli (match fixing scandal in 2006)



Jose knows Serie A pic.twitter.com/gwskyDZ4xa — MourinhoXtra™ (@Mourinho_Xtra) February 19, 2022

Таким способом наставник "Ромы" якобы намекал на предвзятость судьи и скандал с договорными матчами 2006 года ("Кальчополи"), в котором был замешан отец главного арбитра матча Пьерлуиджи. Он вел телефонные переговоры с генеральным директором "Ювентуса" Лучано Моджи, и в итоге был отстранен от футбола на 3,5 года.

Интересно, что брат Луки Альберто Пайретто последние 8 лет работал в "Ювентусе" начальником отдела мероприятий.

Матч "Рома" - "Верона" завершился вничью - 2:2 . После 26 сыгранных поединков римляне с 41 баллом занимают 8-е место в таблице Серии А. От зоны Лиги чемпионов "волки" отстали на 6 очков.

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