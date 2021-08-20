"Тебя в сборную за сало взяли?" Игрок "Шахтера" рассказал о неприятном диалоге с соперником в УПЛ

Инцидент случился в матче национального чемпионата.

Полузащитник донецкого "Шахтера" Георгий Судаков рассказал о неприятном разговоре, который у него случился с игроком "Днепра-1" после его дебютного вызова в сборную Украины весной 2021 года.

"Многие возмущались, мол, за какие заслуги меня вызвали в сборную. Не скажу, что цепляло, но был один момент неприятный. Играли с "Днепром-1", и я выходил на замену, а один футболист "Днепра" так повернулся ко мне и говорит: "А тебя что, в сборную за сало взяли?" Мне было неприятно.

Но когда попал в сборную и тренировался, то уже не думал об этом. Хотя не рассчитывал, что поеду на Евро. В сборной ко мне все с уважением относились. Возможно, меня никто не знал, но мне это не показывали", - сказал 18-летний хавбек.

Судаков в составе сборной Украины успел сыграть 3 матча, результативными действиями не отметился.

На Евро-2020 Георгий на поле не появлялся.

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