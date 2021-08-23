"Течет в моих венах": Свитолина полакомилась украинским борщом в Чикаго (фото)

"Течет в моих венах": Свитолина полакомилась украинским борщом в Чикаго (фото)

Теннисистка посетила ресторан украинской кухни в США.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая принесла нашей стране бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио, перед стартом турнира в Чикаго (США) пожаловала в местный ресторан украинской кухни.

26-летняя одесситка попробовала одно из любимых своих блюд - борщ.

"Борщ течет в моих венах", - подписала публикацию Свитолина.

В комментариях фанаты оценили предпочтения Элины: "Наша гордость! Новых успехов тебе, красавица", "Приятного аппетита!", "Украинская душа".

Как писал ТСН Проспорт, ранее Свитолина поделилась соблазнительным кадром в купальнике.

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