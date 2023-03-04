Технический спонсор сборной Украины работает с россиянами: УАФ и Павелко молчат

3 марта появилась шокирующая новость: технический спонсор сборной Украины Joma продолжил работу с россиянами и разработал новую форму для российского "Зенита". Петербургский клуб похвастался фото комплектов в соцсетях.

Впрочем, Украинская ассоциация футбола никак не отреагировала на это событие: ни на официальном сайте, ни в соцсетях организации. Даже официальный дистрибьютор испанской компании Joma в Украине выступил с заявлением по поводу этой скандальной ситуации.

"Хотим обратиться к нашим клиентам и подписчикам по поводу сегодняшней ситуации. Позиция нашего магазина полностью совпадает со всеми высказываниями и комментариями. Мы возмущены новостью о том, что Joma становится техническим спонсором одного из российских клубов. Наш магазин является Дилером Joma в Украине. Мы платим налоги в бюджет Украины, донатим на ВСУ и работаем ради победы нашей страны, поддерживая экономику, предоставляя рабочие места украинцам в это сложное для всех нас время. Информация, которая есть на данный момент, следующая – главный представитель Joma в Украине Sport и ждет от них официальный комментарий по поводу этой ситуации", — говорится в обращении.

Львовские "Карпаты" также отреагировали на это событие и сообщили о приостановке сотрудничества с Joma.

А вот от руководителей украинского футбола – никакой реакции. Они не прокомментировали ни на каком уровне – от президента УАФ Андрея Павелко до официальных страниц ассоциации.

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