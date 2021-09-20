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Телеведущая-красотка обвинила тренера клуба УПЛ в сексизме: рассмеялся, отвечая на вопрос

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Телеведущая-красотка обвинила тренера клуба УПЛ в сексизме: рассмеялся, отвечая на вопрос

instagram.com/savinadasha

Еще один скандал по итогам 8-го тура национального чемпионата.

Телеведущая и жена защитника донецкого "Шахтера" Валерия Бондаря Дарья Савина обвинила главного тренера львовского "Руха" Леонида Кучука в сексизме.

После матча 8-го тура украинской Премьер-лиги против черниговской "Десны" 62-летний специалист, отвечая на вопрос о самом сложном моменте в поединке, сказал: "Я не знаю, это вам судить. Вы спрашиваете, вы - девушка, наверное, лучше знаете". После этого Кучук рассмеялся.

В эфире программы "Великий футбол", комментируя эту ситуацию, Дарья сказала: "Он сказал мне, что я - девушка. И я лучше, наверное, понимаю футбол, чем он. Я считаю, что это сексизм".

В Instagram на Савину подписано 234 тысячи пользователей. Девушка часто радует своих поклонников смелыми кадрами.

instagram.com/effeffeofficial / ©
instagram.com/effeffeofficial
Дарья Савина / © instagram.com/savinadasha
Дарья Савина / instagram.com/savinadasha
Дарья Савина / © instagram.com/savinadasha
Дарья Савина / instagram.com/savinadasha
Дарья Савина / © instagram.com/savinadasha
Дарья Савина / instagram.com/savinadasha
Дарья Савина / © instagram.com/savinadasha
Дарья Савина / instagram.com/savinadasha
Дарья Савина / © instagram.com/savinadasha
Дарья Савина / instagram.com/savinadasha
Дарья Савина / © instagram.com/savinadasha
Дарья Савина / instagram.com/savinadasha
Дарья Савина / © instagram.com/savinadasha
Дарья Савина / instagram.com/savinadasha

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