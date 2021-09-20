Телеведущая-красотка обвинила тренера клуба УПЛ в сексизме: рассмеялся, отвечая на вопрос

Еще один скандал по итогам 8-го тура национального чемпионата.

Телеведущая и жена защитника донецкого "Шахтера" Валерия Бондаря Дарья Савина обвинила главного тренера львовского "Руха" Леонида Кучука в сексизме.

После матча 8-го тура украинской Премьер-лиги против черниговской "Десны" 62-летний специалист, отвечая на вопрос о самом сложном моменте в поединке, сказал: "Я не знаю, это вам судить. Вы спрашиваете, вы - девушка, наверное, лучше знаете". После этого Кучук рассмеялся.

В эфире программы "Великий футбол", комментируя эту ситуацию, Дарья сказала: "Он сказал мне, что я - девушка. И я лучше, наверное, понимаю футбол, чем он. Я считаю, что это сексизм".

В Instagram на Савину подписано 234 тысячи пользователей. Девушка часто радует своих поклонников смелыми кадрами.

instagram.com/effeffeofficial

Дарья Савина / instagram.com/savinadasha

Дарья Савина / instagram.com/savinadasha

Дарья Савина / instagram.com/savinadasha

Дарья Савина / instagram.com/savinadasha

Дарья Савина / instagram.com/savinadasha

Дарья Савина / instagram.com/savinadasha

Дарья Савина / instagram.com/savinadasha

"Десна" обыграла "Рух" со счетом 1:0.

"Рух" со счетом 1:0. Ранее Савина встречалась с форвардом киевского "Динамо" Владиславом Супрягой.

Весной 2020 года пара разошлась .

. Без футбола красавица пробыла недолго, закрутив роман с Бондарем. После этого влюбленных начали травить в соцсетях.

в соцсетях. В начале 2021 года Даша сообщила, что они с Бондарем женятся. Свадьба состоялась летом 2021 года.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Селезнев показал средний палец фанатам и оказался в центре нового громкого скандала.

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