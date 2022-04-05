Тело нашли только сейчас: украинский боксер погиб в боях с оккупантами под Черниговом

Тело нашли только сейчас: украинский боксер погиб в боях с оккупантами под Черниговом

Российские захватчики убили спортсмена в первые дни войны.

В боях с российскими оккупантами погиб 25-летний украинский боксер Юрий Ворона.

О его гибели сообщила на своей странице в Facebook Федерация бокса Украины.

"Еще одна печальная новость для всей боксерской семьи. В боях с российскими оккупантами погиб боксер из Чернигова Юрий Ворона", - говорится в сообщении.

Смерть боксера подтвердили в Черниговской федерации бокса, заявив, что Ворона погиб в самом начале полномасштабной войны с Россией. Тело Юрия обнаружили под Лукашевкой только сегодня после отступления российских войск.

Юрий Ворона был трехкратным чемпионом Черниговской области, а также призером украинских и международных соревнований.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты убили друга футболиста сборной Украины.

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