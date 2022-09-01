Телохранитель Мейвезера жестко вмешался в дуэль взглядов с будущим соперником легенды (видео)

Дуэль взглядов между непобедимым американцем Флойдом Мейвезером и японцем Микуру Асакурой была скандально прервана одним из охранников.

Бывший чемпион мира по пяти весовым категориям Флойд Мейвезер проведет выставочный поединок с японским бойцом ММА Микуру Асакурой. Событие состоится 25 сентября под эгидой Rizin в Сайтаме, Япония.

В среду, 31 августа, соперники провели традиционную дуэль взглядов в преддверии боя.

В какой-то момент, чтобы подогреть интерес публики к такому шоу, охранник Флойда неожиданно вмешался в дуэль. Он оттолкнул Асакуру от своего босса. Интересно, что японец довольно спокойно отреагировал на такую выходку охранника, что указывает на то, что это могло быть заранее спланировано.

Последним боем американца является поединок против неожиданно завершившегося вничью популярного блогера Логана Пола. Он состоялся в середине 2021 и продолжался все восемь раундов.

Интересно, что в мае Флойд вышел на ринг против своего бывшего спарринг-партнера Дона Мура. Бой продолжался все запланированные восемь раундов: в последнем раунде Мейвезер отправил соперника в нокдаун, однако счет и победитель поединка не объявляли.

Мейвезер за свою долгую карьеру провел 50 боев, в которых одержал 50 побед. В последнем официальном бою 2017 года он техническим нокаутом победил звезду UFC Конора Макгрегора.

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