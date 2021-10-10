Темный лорд против римского легионера: Уайлдер и Фьюри впечатлили публику во время выхода на ринг (видео)

Боксеры порадовали фанатов яркими костюмами и перфомансом.
Поединок за титул WBC в супертяжелом весе между британцем Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером подарил зрителям невероятное зрелище. По два нокдауна от каждого из боксеров и нокаут в предпоследнем раунде - чемпионская битва получилась по-настоящему увлекательной.
Фьюри - Уайлдер: видеообзор чемпионского боя
Не только в самом бою развлекали болельщиков элитные супертяжеловесы. Эффектный перфоманс начался еще во время выхода соперников к рингу. Оба появились в эпатажных костюмах.
"Бронзовый бомбардировщик" показался публике в черно-красном костюме, который призван отдать должное его африканским предкам. Лицо американец прятал под маской, а на шее свисало огромное ожерелье.
"Это особенный костюм для Деонтея. Он попросил нас использовать красный и черный цвета, которые отсылают к его африканским корням. Красный цвет - война, черный - похороны. Мы придумали элемент сюрприза, который заставит людей отдать дань уважения африканскому племени Эдо", - рассказывали создатели костюма в интервью The Sun.
The Bronze Bomber has made his way to the ring— ESPN (@espn) October 10, 2021
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В свою очередь, Фьюри превратился в римского легионера.
На пути к рингу он сбросил пышный наряд, оставшись в своем халате и одел на голову кепку.
The Gypsy King is ready for war— ESPN (@espn) October 10, 2021
Stream # WilderFury3 NOW on @ESPNPlus ▶ ️ https://t.co/IZOPV0EerY pic.twitter.com/1y2MKCp5BI
Фьюри нокаутировал Уайлдера в 11-м раунде и сохранил пояс WBC в супертяжелом весе. Остальные три самые престижные титулы хэвивейта - WBA, WBO и IBF - сосредоточил в своих руках украинец Александр Усик, отобрав их у британца Энтони Джошуа.
Ранее ТСН Проспорт сообщал, что Фьюри заговорил о собственном величии после победы над Уайлдером. Также "Цыганский король" спел в ринге после своего триумфа.
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- Это был уже третий бой между Фьюри и Уайлдером. Первый бой между Тайсоном и Деонтеем состоялся 1 декабря 2018 года и завершился вничью, а во втором в феврале 2020 года Фьюри нокаутировал американца;
- Для 33-летнего Фьюри эта победа стала 31-й на профессиональном ринге (22 - нокаутом). Он остается непобедимым.
- 35-летний Уайлдер потерпел второе поражение в карьере. В своем предыдущем бою в феврале 2020 года американец также проиграл Фьюри нокаутом и потерял пояс WBC.