Темный лорд против римского легионера: Уайлдер и Фьюри впечатлили публику во время выхода на ринг (видео)

Темный лорд против римского легионера: Уайлдер и Фьюри впечатлили публику во время выхода на ринг (видео)

Боксеры порадовали фанатов яркими костюмами и перфомансом.

Поединок за титул WBC в супертяжелом весе между британцем Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером подарил зрителям невероятное зрелище. По два нокдауна от каждого из боксеров и нокаут в предпоследнем раунде - чемпионская битва получилась по-настоящему увлекательной.

Фьюри - Уайлдер: видеообзор чемпионского боя

Не только в самом бою развлекали болельщиков элитные супертяжеловесы. Эффектный перфоманс начался еще во время выхода соперников к рингу. Оба появились в эпатажных костюмах.

"Бронзовый бомбардировщик" показался публике в черно-красном костюме, который призван отдать должное его африканским предкам. Лицо американец прятал под маской, а на шее свисало огромное ожерелье.

Associated Press

"Это особенный костюм для Деонтея. Он попросил нас использовать красный и черный цвета, которые отсылают к его африканским корням. Красный цвет - война, черный - похороны. Мы придумали элемент сюрприза, который заставит людей отдать дань уважения африканскому племени Эдо", - рассказывали создатели костюма в интервью The Sun.

В свою очередь, Фьюри превратился в римского легионера.

Associated Press

На пути к рингу он сбросил пышный наряд, оставшись в своем халате и одел на голову кепку.

Associated Press

Фьюри нокаутировал Уайлдера в 11-м раунде и сохранил пояс WBC в супертяжелом весе. Остальные три самые престижные титулы хэвивейта - WBA, WBO и IBF - сосредоточил в своих руках украинец Александр Усик, отобрав их у британца Энтони Джошуа.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что Фьюри заговорил о собственном величии после победы над Уайлдером. Также "Цыганский король" спел в ринге после своего триумфа.

Читайте также: "Сладенькие булочки для Усика": промоутер украинского чемпиона высказался о бое Фьюри - Уайлдер

Это был уже третий бой между Фьюри и Уайлдером. Первый бой между Тайсоном и Деонтеем состоялся 1 декабря 2018 года и завершился вничью, а во втором в феврале 2020 года Фьюри нокаутировал американца ;

; Для 33-летнего Фьюри эта победа стала 31-й на профессиональном ринге (22 - нокаутом). Он остается непобедимым.

35-летний Уайлдер потерпел второе поражение в карьере. В своем предыдущем бою в феврале 2020 года американец также проиграл Фьюри нокаутом и потерял пояс WBC.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку