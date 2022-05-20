"Теннис больше волнуют россияне, чем гибель украинцев": Долгополов отреагировал на ракетный удар по Лозовой

"Теннис больше волнуют россияне, чем гибель украинцев": Долгополов отреагировал на ракетный удар по Лозовой

Экс-первая ракетка Украины Александр Долгополов расстроен отношением теннисного сообщества к полномасштабной войне, которую Россия уже почти три месяца ведет против украинского народа.

Украинский теннисист, ранее разоблачивший в лицемерии кремлевского диктатора Владимира Путина, опубликовал у себя в Twitter видео нанесенного российскими войсками ракетного удара по дворцу культуры в городе Лозовая Харьковской области.

Долгополов написал, что теннисный мир больше обеспокоен санкциями против российских игроков, чем смертями и ужасами, которые переживает украинский народ из-за вторжения РФ.

Теннисные организации до сих пор не отстранили россиян и белорусов от участия в турнирах. Это сделал только Wimbledon, чье решение осудила Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и лишила турнир Большого шлема рейтинговых очков.

"Российские свиньи атаковали Лозовую. Минимум 7 человек ранены, среди них 11-летний ребенок. Теннис больше обеспокоен из-за россиян (большинство из которых не сказали ни слова и, вероятно, многие из них поддерживают это), которые не смогут играть и продвигать свою пропаганду, чем из-за гибели и изнасилования гражданских украинцев. Только Уимблдон и LTA показали, что их беспокоит реальная проблема", - написал Долгополов.

русский atack Лозова

В течение 7 лет, включая 11 лет, star child pic.twitter.com/Fv3Cp2WGfd — Alex Dolgopolov (@TheDolgo) 20 мая, 2022

Tennis is more worried about russians ( vast majority of which didn't say a word and probably many supportive )

не может быть играть и приступить к своей propaganda, не только граждане Украины, желающие и не подвергаясь. Только Wimbledon and LTA has shown they care about the real problem — Alex Dolgopolov (@TheDolgo) 20 мая, 2022

Напомним, в пятницу, 20 мая, российские войска выпустили три ракеты по Лозовой Харьковской области. Две ракеты украинским силам удалось сбить, одна попала в Дом культуры, после чего в помещении возник пожар.

По данным главы области Олега Синегубова, в результате удара пострадали 8 человек, среди раненых - девочка 11 лет.

Александр Довгополов о начале войны и отстранении россиян от турниров большого тенниса

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