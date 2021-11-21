Пропавшая теннисистка Пэн Шуай появилась на публике впервые после обвинения экс-премьера КНР в изнасиловании

Пэн Шуай якобы присоединилась к "церемонии открытия финала теннисного матча среди подростков".

Пропавшая китайская теннисистка Пэн Шуай впервые за несколько недель появилась на публике, о чем сообщили провластные СМИ КНР.

Об этом пишет BBC.

Отмечается, что китайская государственная медиаорганизация Global Times в воскресенье, 21 ноября, опубликовала видеоролик, в котором указала, что Пен Шуай присоединилась к "церемонии открытия финала теннисного матча среди подростков".

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На кадрах видно, как бывшая первая ракетка мира в парном разряде стоит рядом с другими чиновниками, улыбается и здоровается, когда объявляют ее имя.

Это уже третья видеозапись за последнее время, публикуемая в этой учетной записи. Ранее журналисты показали, как Пен якобы ужинает со своим тренером и друзьями в ресторане.

Однако международное сообщество заявило об очевидном редактировании и постановочном характере видеоролика, требуя от китайского правительства доказательств того, что Пэн Шуай действительно не ограничена в своих правах.

В субботу, 20 ноября, глава WTA Стив Саймон сказал, что из первых двух опубликованных клипов неясно, "свободна ли она и может ли она принимать решения и действовать самостоятельно, без принуждения или внешнего вмешательства", назвав видео "недостаточным" доказательством ее безопасности.

Peng Shuai прошел при завершении празднования teenager tenis матч final в Пекине на Sunday morning. Global Times photo reporter Cui Meng запечатлел ее на сцене. pic.twitter.com/7wlBcTMgGy — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) November 21, 2021

35-летняя Шуай в начале ноября обвинила в сексуальном насилии бывшего вице-премьера Китая 75-летнего Чжана Гаоли. Теннисистка выступила с заявлением на своей официальной странице в китайской соцсети Weibo, в которой рассказала неприятные подробности своей личной жизни.

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Шуай коротко вспомнила, как в 2011 году вступила в сексуальные отношения с политиком, когда он еще работал в Тяньцзине. Но вскоре они прекратили общение, поскольку Гаоли получил повышение и переехал в Пекин. Спустя семь лет, когда он завершил политическую карьеру, он снова связался с теннисисткой. Пэн Шуай заявила, что Гаоли принудил ее к половому акту.

С тех пор две недели Шуай не выходила на связь и не отвечала на звонки.

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